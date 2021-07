NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 13. juli.

Klima- og miljøministeren besøker Hardangervidda nasjonalpark



Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøker Hardangervidda. Hardangervidda nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger innenfor Hardangervidda, Nord-Europas største høyfjellsplatå, i fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Vestland.

DNB resultat for 2. kvartal

Klokken 9.30 offentliggjøres DNB sitt resultat for 2. kvartal. Det blir en presentasjon med konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ottar Ertzeid.

I første kvartal oppnådde DNB et resultat før skatt på 7,6 milliarder kroner. Det var 2,5 milliarder kroner bedre enn for samme kvartal i fjor.

IEAs oljemarkedsrapport

Det internasjonale energibyrået IEA legger fram sin rapport for oljemarkedet. Rapporten legges fram klokken 10.

I fjor falt etterspørselen for olje med 8,6 millioner fat per dag da mange land stengte ned samfunnet for å håndtere koronapandemien. IEA venter en oppgang på 5,4 millioner fat per dag i år og ytterligere 3,1 millioner neste år.

Emmy-nominasjonene kunngjøres i Los Angeles

Nominasjonene til årets Emmy-utdeling kunngjøres i Los Angeles klokken 17.30 norsk tid. Prisen er amerikansk, og deles ut som en anerkjennelse til utmerket arbeid innen TV-produksjon.

Utdelingen skjer 19. september.