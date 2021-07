Kontantstøtten kan forsvinne: – Jeg har til gode å høre en politiker snakke om barnets beste

Norges Kvinne- og familieforbund er kritiske til argumentene om at kontantstøtten har blitt en ventestønad. Illustrasjonsfoto

NTB

Norges Kvinne- og familieforbund er kritiske til argumentene om at kontantstøtten har blitt en ventestønad. Fem partier ønsker å fjerne dagens støtteordning.

– Det er lite troverdig. Vi har kontakt med veldig mange foreldre som ikke ønsker at barna skal begynne i barnehage før de er ett og et halvt år, sier leder Aina Alfredsen i Norges Kvinne- og familieforbund til NRK, og legger til:

– Jeg har til gode å høre en politiker snakke om barnets beste, mener hun.

Kontantstøtten ble innført i 1998. 23 år senere kan det være slutt om Høyre, Venstre, SV, Arbeiderpartiet og Rødt får viljen sin.

I stedet vil partiene erstatte støtten med å gi ventestøtte til foreldre som har søkt om barnehageplass, men ikke fått. I det øyeblikket de får tilbud om plass, mister de støtten, skriver NRK.

Foreldre til barn mellom 13 og 23 måneder har rett på kontantstøtte dersom barnet deres ikke går i barnehagen. Får en 100 prosent kontantstøtte utgjør det 7.500 kroner i måneden.

Et argumentet som brukes imot kontantstøtten er at norske foreldre først og fremst bruker støtten i påvente av barnehageplass, og at ytelsen derfor allerede i dag brukes som en ventestøtte.