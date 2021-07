Bergensere tilbys drop-in-vaksinering

NTB

Bergen kommune tilbyr drop-in-vaksinering fra tirsdag. Restdoser fra allerede åpnede glass er da tilgjengelig. Dette er doser som må brukes innen seks timer.

Det er ikke garantert at det vil være tilgjengelige doser hver dag, sier leder Elisabeth Engelsen for vaksineprosjektet i kommunen til Bergens Tidende.

Fra klokken 16 mandag kan innbyggere melde seg for eventuelle ledige doser på kommunens nettside. Registreringen gjelder kun for ett døgn.

– Fra klokken 16 hver søndag til torsdag kan innbyggerne registrere seg for at de ønsker å motta en restdose neste dag. Dette sikrer at innbyggeren selv avgjør hvilke dager de ønsker å være tilgjengelige for en «styrt» drop-in-time, sier Engelsen.

Det er registrert sju nye coronasmittede i Bergen det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden starten av juli. Tre av de smittede er i aldersgruppen 13–19 år, to er i aldersgruppen 20–29 år, en er i aldersgruppen 30–39 år, og en er mellom 50 og 59 år.

– Ett tilfelle er importsmitte, tre er nærkontakter, og tre har ukjent smittevei, skriver kommunen på sine nettsider.

961 personer testet seg søndag for corona.