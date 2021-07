49 prosent flere mister lappen i sommermånedene

NTB

De siste tre årene har politiet beslaglagt 49 prosent flere førerkort i sommermånedene juni, juli og august enn i resten av årets måneder.

– Om det er slik at faktisk flere kjører fortere nå, eller om det er vi som har blitt enda flinkere til å avdekke, vet vi ikke. Men vi tar uansett flere for å kjøre for fort, og det er bekymringsfullt, sier UP-sjef Steven Hasseldal til P4.

De siste tre årene har i snitt 686 bilførere mistet lappen i hver av sommermånedene, mot 460 i de øvrige månedene.

Politiet har så langt i år (januar-juni) tatt noen færre førerkort enn i samme periode i fjor, men tallene er 22 prosent høyere enn i 2019.