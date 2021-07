Svært få laks i Tanavassdraget tross fiskeforbud

Drøyt 14.000 tonn laks kom opp i Tanavassdraget for å gyte i fjor sommer. Det er under halvparten av antallet i 2018. Foto: Marte Christensen / NTB

NTB

Selv om det er forbudt å fiske i Tanavassdraget i år, er det få laks i sikte i vassdraget som Miljødirektoratet omtaler som «verdens viktigste».

– Tallene vi ser nå, er definitivt svært dystre. De har vært ekstremt lave i tre år, sier Panu Orell, opptellingsansvarlig på den finske siden av Tanaelva, til NRK.

Drøyt 14.000 tonn laks kom opp i Tanavassdraget for å gyte i fjor sommer. Det er under halvparten av antallet i 2018, som heller ikke var et godt år.

I april ble norske og finske myndigheter enige om å forby laksefiske i vassdraget i år. Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro har karakterisert vassdraget som «verdens viktigste».