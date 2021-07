Venstre vil ha utslippsfrie fritidsbåter

Venstre vil at alle fritidsbåter skal bli elektriske innen 2030, men Sintef-forsker mener det bare er en dråpe i havet med tanke på klimagassutslipp. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Venstre vil at alle fritidsbåter som selges her i landet skal være utslippsfrie innen 2030. Forsker mener imidlertid at andre tiltak er viktigere.