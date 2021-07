Høyesterett nekter å fremme Gartnerhallen-anke

NTB

Gartnerhallen får ikke fremmet sin anke til Høyesterett, etter at retten kom til at KPMG ikke kunne lastes for et underslag på 49 millioner kroner.