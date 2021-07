Flere unge vil gå på konsert hvis de får tilbud om hurtigtest

Det viser en ny undersøkelse.

Omtrent halvparten av unge nordmenn sier sjansen er større for at de går på konsert dersom de får tilbud om hurtigtest for covid-19 ved inngangen.

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av nettapoteket Apotera.no.

I alderen 18-29 år sier 47 prosent at et slikt tilbud ville økt sannsynligheten for å dra på konsert. For resten av befolkningen er tallet 30 prosent.

Under pandemien har det skortet på konsertopplevelser. De få som har blitt arrangert har også vært preget av strenge antallsbegrensinger. Men for så mange som fire av ti nordmenn har også pandemien i seg selv, og ikke bare coronarestriksjonene vært en årsak til at de har utsatt å dra på konsert.

Til gjengjeld sier nå 32 prosent av de spurte at de planlegger å gå på konsert i sommer.

Nettapoteket Apotera.no, som står bak undersøkelsen, var først ute på det norske markedet med den CE-godkjente selvtesten som bare bruker 15 minutter på å gi svar.

Administrerende direktør Patrick Hjetland er overrasket over funnene.

– Jeg er nesten overrasket over å se at såpass mange unge i undersøkelsen svarer at det hadde økt sannsynligheten for at de gikk på konsert, dersom de fikk en test. Dette er noe konsertarrangørene burde vurdere å tilby ved inngangen til alle som kommer. Det kan være med på å trygge folk, og øke smittevernet betraktelig når flere mennesker endelig kan være sammen på konsert igjen.