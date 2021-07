Følte seg diskriminert i tingretten - ble hørt i lagmannsretten

Tom-Erik Håvie følte seg diskriminert i Oslo tingrett fordi han var en homofil mann. Nå har lagmannsretten hørt han og styrket dommen mot overgriperen hans.

Etter at Oslo tingrett i desember 2020 dømte Tor-Erik Håvies (32) overgriper til tre års fengsel, hvorav to av dem betinget, følte Håvie seg diskriminert fordi han var homofil av tingretten. Nå har han blitt hørt i lagmannsretten.

Voldtatt på fest

Håvie ble voldtatt på nachspiel sammen med domfelte og flere andre menn en lørdag morgen i november 2019.

Da Håvie sovnet på sofaen utpå morgenen fortsatte domfelte og de andre festdeltakerne festen, og bestemte seg for å spille klespoker. Det var på dette tidspunktet domfelte begynte å tulle med Håvie.

Han stakk penisen sin i munnen hans mens han sov, og fotograferte hendelsen med Håvies telefon. Hendelsen ble også filmet, og videoen ble sendt på Snapchat til en av Håvies venninner.

Selv ble Håvie ikke klar over voldtekten før han fikk se bilder og video.

Definert som «ikke seksuelt ment»

I domstolene blir hendelsen beskrevet som av kort varighet, og at penisen ikke var erigert eller fikk utløsning. De definerer den derfor som «ikke seksuelt ment».

Påtalemyndigheten la ned påstand om tre og et halvt års ubetinget fengsel, og minstestraff er tre års fengsel. Den domfelte ble dømt til fengsel i tre år, der to av dem ble gjort betinget. Han måtte dermed sone ett år.

Oslo tingrett mente at den domfelte spøkte, og at det aldri var noe seksuelt ved voldtekten, og et av argumentene for lav straff var at de begge var del av et homofilt miljø der såkalt «dick slapping» og hard festing er vanlig.

Tom-Erik Håvie mener dette aldri hadde skjedd hvis han hadde vært kvinne.

Ikke en spøk

Borgarting lagmannsrett ser derimot ikke på hendelsen som en spøk. De fant heller ingen holdepunkter for at domfelte hadde trodd at det var en spøk.

Uansett konkluderer domstolen med at motivet for handlingen er irrelevant, og skriver at overgrepet kan være like krenkende om motivet var å ha det morsomt på fornærmedes bekostning.

Heller ikke en eventuell festkultur i det homofile miljøet kan påvirke straffeutmålingen for den aktuelle voldtekten, mener flertallet i lagmannsretten.

Lagmannsretten endte derfor med å styrke dommen til tre års ubetinget fengsel. Det vil si at domfelte må tilbringe alle tre årene i fengsel.

Fengselsstraffen er likevel helt i nedre sjikt av voldtektsdommer.

Vil anke til Høyesterett

Den domfeltes forsvarer, advokat Bernt Heiberg, er skuffet over lagmannsrettens dom, og mener straffen er for høy.

Han påpeker at hans klient er dømt til lovens minimumsstraff, men mener at det ikke er lavt nok i denne typen voldtekt.

- Hovedproblemet er at lovgiver ved innføring av minstestraffer hindrer domstolen i å utmåle straffen som er riktig, sett hen til handlingens objektive straffverdighet. Jeg er sikker på at denne saken, hvor en fullstendig mislykket nachspiel-spøk blir klassifisert som voldtekt til samleie, ikke ville medført samme fengselsstraff dersom det ikke var satt en tilnærmet ufravikelig minstestraff. Samfunnet tjener ingenting på å putte denne tiltalte i fengsel i tre år, sier han til Nettavisen.

Heiberg mener at Høyesterett bør vurdere hva som er naturlig straffeutmåling i denne saken og påpeker at både tingrettens flertall og lagmannsrettens mindretall kom frem til at deler av straffen kunne gjøres betinget. Derfor mener advokaten det er naturlig å få høre Høyesteretts syn på straffeutmålingen.