Abid Raja besvimte på apotek i Cannes

NTB

Abid Raja (V) besvimte på et apotek i Cannes etter å ha trukket en tann. Kulturminister er i den franske byen for å være med på filmfestivalen hvor den norske filmen «Verdens verste menneske» kjemper om å vinne Gullpalmen.

Raja måtte trekke en tann kort tid etter ankomst til filmbyen.

– Etter det dro jeg på apoteket for å kjøpe smertestillende og antibiotika. Der fikk jeg en bivirkning av sprøytene og gikk rett og slett ned for telling, sier Raja til TV 2.

Da han våknet til liv igjen fortalte apotekeren at han hadde vært borte en tre minutters tid. Situasjonen var såpass dramatisk at sykebil ble tilkalt, men Raja kom seg raskt igjen og slapp å reise til sykehus.

Det var viktig for ham å komme raskt til hektene. Kulturministeren har tatt turen til den franske Rivieraen for å promotere norsk film. Han deltok også på visningen av Joachim Triers film «Verdens verste menneske» torsdag, som Raja mener portretterer Oslo på sitt aller beste.

– Jeg er jo ikke her på en kosetur, så jeg dro rett tilbake på hotellet, tok en dusj og fikk i meg noen gelposer for å få energinivået opp. Så var det mottakelse for filmen hvor jeg klarte å overbevise Sony og Hollywood Reporter om å lage saker på filmen, sier han.