NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 9. juli.

Alle ni om bord omkom i flystyrt i Örebro

Ni personer var om bord flyet som styrtet i Örebro i Sverige i går. Alle omkom, opplyste politiet i natt.

– Det er en veldig alvorlig og tragisk hendelse, sa vakthavende befal Tomas Carlsén i redningstjenesten til nyhetsbyrået TT kort tid etter ulykken. Det var åtte fallskjermhoppere og én flyger om bord flyet, som styrtet da det skulle ta av fra rullebanen.

Politiet mener flere titalls utlendinger står bak attentatet mot Haitis president

Det var minst 28 gjerningspersoner – to amerikanere og resten colombianere – som sto bak attentatet mot Haitis president Jovenel Moïse, mener politiet i Haiti.

– Vi har pågrepet 15 colombianere og de to amerikanere, som er av haitisk opprinnelse. Tre colombianere er drept, mens åtte andre er på frifot, sa Haitis politisjef Leon Charles i natt norsk tid. Politiet viste fram flere av de mistenkte, sammen med våpen og annet utstyr de angivelig har brukt i attentatet. 53 år gamle Moïse ble skutt og drept av noen som tok seg inn i boligens hans i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince natt til onsdag.

Sør-Korea strammer kraftig til rundt Seoul etter smitteøkning

Sør-Korea innfører de strengeste tiltakene i landet til nå i pandemien, etter at smitten i hovedstaden Seoul og området rundt har økt til et nytt toppnivå. Smittetallene den siste tida har nådd et «maksimalt krisenivå», ifølge statsminister Kim Boo-kyum.

Det er registrert 1.316 nye smittetilfeller det siste døgnet, det høyeste tallet på ett døgn siden pandemien brøt ut. Brorparten av smittetilfellene stammer fra Seoul-regionen, der nesten halvparten av landets befolkning holder til. De nye reglene, som trer i kraft mandag og vil vare i to uker, forbyr blant annet samlinger på mer enn to personer etter klokka 18, samtidig som skoler blir stengt.

222 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 222 koronasmittede i Norge. Det er 29 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 183 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 177, så trenden er stigende. I Oslo er det siste døgn registrert 37 nye smittede.

Syklist hardt skadd i Bærum

En person på elsykkel har veltet på en sykkelsti i Bærum og beskrives som hardt skadd.

Oslo politidistrikt meldte om ulykken, som skjedde langs Brynsveien ved Løkenbrua, rundt klokka halv ett i natt. Syklisten behandles ved Ullevål sykehus.

To personer skadd i trafikkulykke på Nordmøre

To personer er skadd i en trafikkulykke i Averøy kommune i Møre og Romsdal. De fraktes til sykehus med luftambulanse.

Meldingen om ulykken, som skjedde ved Sandøykrysset, kom klokka 4 i natt. De to var i samme kjøretøy, opplyser politiet.

Avtale for lydbok-strømming på plass

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen er enige om den første kollektive avtalen for lydbok-strømming. Royaltysatsen økes fra 25 til 28 prosent.

Forfatterforeningen meldte om enigheten i en pressemelding i natt 1. juli i år er satt som dato for når avtalen skal gjelde fra. De første forhandlingene om en kollektiv avtale startet allerede høsten 2019. Avtalen innebærer blant annet minstebetaling i strømmetjenestene på 12,50 kroner per lytting for de første 250 lyttingene, deretter 11 kroner per lytting.