Mange møter ikke til vaksinetime – flere kommuner har nå for mange vaksinedoser

NTB

Flere kommuner har for mange vaksinedoser fordi mange folk ikke møter til vaksinering, eller ikke bestiller time.

Et av stedene med vaksinedoser til overs er Ås kommune. Her har de over 1.800 doser til overs denne uken og neste, skriver NRK.

– Flere møtte ikke opp til timene de fikk tildelt. Nå erfarer vi at flere ikke booker timer heller, sier Monica Berge-Tukh, leder for koronasenteret i Ås kommune.

Torsdag åpnet kommunen for drop in-timer, men kun for innbyggerne i Ås og studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærhøgskolen.

I Karmøy, der man også har doser til overs, er det åpnet for å vaksinere innbyggere i nabokommunene. Ifølge Haugesunds Avis ble over 1.000 timer booket i løpet av torsdagen.

Risikerer å vente til høsten

I Lillestrøm står hele 5.000 vaksinetimer ledige i juli, skriver Romerikes Blad. Vaksinedosene går ut på dato i løpet av måneden, og de som venter med å bestille vaksinetime til de kommer hjem fra ferie i august, risikerer å måtte vente til utpå høsten.

NRK skriver at flere kommuner opplever at det er vanskelig nå ut til innbyggerne, og spesielt vanskelig er det å få tak i ungdommene.

Skien har hatt drop-in i flere dager. Likevel har over 11.000 innbyggere fortsatt ikke dukket opp for første dose.

Under halvparten møtte opp

I Arendal har 5.600 fått innkalling til vaksinering den siste uken, men under halvparten har møtt opp.

Også i Oslo er det vanskelig å få kontakt med ungdommene.

I Stavanger har mange 18-åringer takket ja til vaksine, men de booker ikke time. Trondheim må begynne på yngre årskull tidligere enn de hadde tenkt. De som egentlig skal få vaksine, booker ikke time eller møter ikke opp.