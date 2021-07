Flere nordmenn sier nei til organdonasjon

NTB

Antall nordmenn som sier nei til organdonasjon, har økt i år. Det bekymrer Stiftelsen Organdonasjon.

Ifølge stiftelsen er det pårørende som sier nei på norske donorsykehus på avdødes vegne.

I hele 32 prosent av tilfellene så langt i år har svaret vært negativt. Til sammenligning var tallet 26 prosent på samme tid i fjor. Det har ligget på mellom 15 og 24 prosent siden våren 2017.

– Dette synes vi er bekymringsfullt. Det er vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldes, men på et generelt grunnlag vet vi at det kan bli et nei når familien ikke kjenner til avdødes ønske, og er redd for å velge «feil», sier informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Antall nordmenn som venter på et nytt organ fortsetter å øke. 511 pasienter står nå på den livsviktige ventelisten.

Sekowski oppfordrer de som ønsker å donere organer, om å gå inn på helsenorge.no og fylle ut et donorkort og fortelle sine nærmeste om valget. Avdødes vilje er beskyttet ved lov, men vet man ikke hva den avdøde ønsket, er det opp til nærmeste familie å ta avgjørelsen om donasjon.