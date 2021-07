Sju av ti unge vet ikke hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

NTB

Mange unge har mangelfull kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet nå som de skal ut i sommerjobb, ifølge en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

Bare tre av ti vet at de har krav på minimum 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling, ifølge en undersøkelse blant unge i aldersgruppen 18 til 26 år.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Rundt halvparten vet at skriftlig arbeidskontrakt skal være underskrevet med en gang man starter i jobben hvis sommerjobben varer én måned eller kortere.

Seks av ti vet ikke at man skal få beskjed om når man skal jobbe minst to uker i forveien hvis man jobber etter vaktliste.

Resultatene fra undersøkelsen samsvarer godt med erfaringene Arbeidstilsynet har ved tilsyn, ifølge direktør Trude Vollheim.

– Vi ser at de aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktene ofte er mangelfulle. Det vi avdekker flest brudd på, er nettopp overtidsbetaling, så her er det viktig at de unge selv vet hva de har krav på og stiller krav til sin arbeidsgiver, sier Vollheim.