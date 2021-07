NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Tampa Bay Lightning vant Stanley Cup

Det måtte fem kamper til for å kåre en vinner, men med seier 1–0 over Montreal Canadiens er Tampa Bay Lightning vinnere av Stanley Cup i ishockey for andre år på rad.

Avgjørelsen kom natt til i dag norsk tid i den femte av sju potensielle finalekamper.

To mistenkte pågrepet og fire skutt etter attentatet mot Haitis president

To mistenkte gjerningspersoner er pågrepet, mens fire andre er skutt og drept av politiet etter attentatet mot Haitis president Jovenel Moïse, ifølge politiet. De fire, som politiet omtaler som «leiemordere», ble skutt i en politiaksjon i hovedstaden Port-au-Prince sent i går kveld.

53 år gamle Moïse ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn som tok seg inn i boligens hans i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince natt til i går. Også landets førstedame Martine Moïse ble såret i angrepet. Hun er fraktet til Miami for behandling.

Zuma overgir seg for å sone fengselsstraffen

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma overgir seg til myndighetene og er klar for å sone fengselsstraffen på 15 måneder.

79 år gamle Zuma ble nylig dømt for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. I tråd med dommen ble politiet instruert til å pågripe Zuma etter tre dager om han ikke overga seg frivillig, noe 79-åringen gjorde like før fristen.

211 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 211 koronasmittede i Norge. Det er 68 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 179 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 183, så trenden er synkende. I Oslo er det registrert 34 nye smittede siste døgn.

Bil i vannet i Tvedestrand

En bil kjørte i natt utfor en brygge og havnet i vannet i Tvedestrand sentrum. Føreren kom seg på land og er fraktet til sykehus.

Agder politidistrikt fikk melding om saken klokka 1.48 natt til torsdag. Mannen mistenkes for kjøring i påvirket tilstand og har fått førerkortet beslaglagt.

Seter brant ned i Indre Fosen

Ingen ble skadd da en seter i Leksvik i Indre Fosen kommune brant helt ned. Trøndelag politidistrikt meldte om brannen rett etter klokka 3.30 i natt.

– Bygningen er helt nedbrent. Ingen spredningsfare. Ingen personer i bygget, opplyser operasjonssentralen.

Rakettangrep mot USAs ambassade i Bagdad

Det ble skutt tre raketter mot USAs ambassade i Bagdad. Rakettene nådde ikke fram til selve ambassaden, men flere steder i den tungt bevoktede grønne sonen, der flere utenlandske ambassader og regjeringskontorer ligger, ble truffet.

Angrepet fant sted dagen etter rakett- og droneangrep mot baser som huser amerikanske styrker. Proiranske væpnede grupper har fått skylda for disse.