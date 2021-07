Kattunger ble kastet ut av bil i fart: – Vi var i sjokk

NTB

To kattunger ble tirsdag ettermiddag kastet ut av en bil i fart i Klepp. – Vi var i sjokk, sier sjåføren som kom etter bilen.

Tirsdag ettermiddag skulle Eilert Auestad og samboeren prøve fiskelykken i Figgjoelva sør for Stavanger lufthavn. Det var på vei hjem at paret ble vitne til at to kattunger ble kastet ut av vinduet på bilen foran, skriver Stavanger Aftenblad.

Katten løp ut i gresset, og bilen satte opp farten i 60-sonen. Like etter så de armen til sjåføren ut av vinduet, med en annen katt i hånden. Også denne ble sluppet ned på veien.

– Den siste smalt i bakken og døde. Kanskje så sjåføren at den andre ikke gjorde det, og satte opp farten for å sikre seg, sier Auestad til avisa, og legger til:

– Den var i sjokk, og det var vi også. Vi tenkte at det som skjedde, var helt sykt, sier han.

Paret vil beholde kattungen. De har også vært i kontakt med dyrlege og gitt kattungen morsmelkerstatning og mat.

Onsdag har Auestad politianmeldt hendelsen. Jæren politikontor bekrefter overfor Aftenbladet at de har hørt om saken.