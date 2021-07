Hellerud-siktet har forklart at han drepte i frustrasjon over endt forhold

Vraket av bilen en mann i 20-årene kjørte da han frontkolliderte på E6 mellom Morskogen og Espa. Mannen er siktet for drap på en kvinne i Oslo, og for drapsforsøk etter å ha kollidert da han kjørte mot kjøreretningen på E6. Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept Marianne Hansen (25) på Hellerud, har forklart at han begikk drapet i frustrasjon over at hun ikke ønsket å fortsette forholdet.