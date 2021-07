Nå blir det kaldere – hetebølgen er på hell i Norge

Hetebølgen i Norge er på hell, men med lite vind til helgen kan det bli optimale forhold for båtaktiviteter langs kysten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den norske hetebølgen er på hell. Til helgen venter ustabilt vær i store deler av landet, og det er fortsatt fare for lyn og torden i Møre og Romsdal.

– Restene av varmluften ligger nå over Troms og Finnmark, men vil forsvinne østover. Ni av elleve fylker har jo hatt temperaturer som tilsvarer definisjonen av hetebølge, men den varmen vil nå forsvinne, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til NTB.

Tirsdag var det tropenetter på flere værstasjoner rundt i landet, deriblant i Kirkenes i Troms og Finnmark og flere steder i Trøndelag. I Troms og Finnmark ble det til og med målt fylkesrekord med 34,3 grader ved Banak i Porsanger kommune. Men nå må man belage seg på mer skiftende værtyper også i nord.

– Det er ingenting som tyder på at vi skal få temperaturer opp mot 30 grader igjen med det første, sier meteorologen.

– Til helgen blir det kaldest i kystnære strøk i Nordland, Troms og Finnmark. Det er nok de som får de aller laveste temperaturene med 12–13 plussgrader, særlig fredag og lørdag.

Fortsatt fare for lyn i Møre og Romsdal

Meteorologisk institutts lynrader målte over 14.000 lynnedslag i store deler av landet forrige søndag, og spesielt Møre og Romsdal var utsatt. Dette farevarselet vil fortsatt gjelde de neste dagene.

– Det er rett og slett ustabilt skiftende vær utover helgen, og det kan være torden i området. Vi har sendt ut farevarsler for lyn i Møre og Romsdal og Trøndelag allerede onsdag, men det ser ut til at det blir såpass ustabilt torsdag at dette vedvarer, sier Granerød.

Det er spesielt indre strøk som er utsatt, og folk anbefales å være obs på været om de planlegger fjelltur.

– Den generelle oppfordringen når det er fare for lyn og torden, er å følge med på været. Dersom man hører torden eller ser lyn i området man befinner seg i, skal man ikke bade, unngå å være på de høyeste punktene, og komme seg ned i terrenget eller vekk ifra vann.

Muligheter for oppholdsvær

Det er likevel meldt lite vind til helgen, og det kan bli optimale forhold for båtaktiviteter langs kysten.

Sogn og Fjordane kan også være heldige å slippe unna det verste av gråværet fra Rogaland og Hordaland med delvis sol utover helgen. I Oslo er det meldt skiftende skydekke, men varme ettermiddager med opp mot 25 grader.

– Det er alltid en fare for at vi har nådd toppen når vi har hatt en så fin periode, men samtidig er det lenge igjen av sommeren, og august er også en sommermåned, sier meteorologen.