Norgesgruppen mister hotellkontrakt til Reitan Handel

Ole Robert Reitan og resten av Reitan Handel får nå ansvaret for å levere matvarer til norske hoteller. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Reitan Handel har vunnet en stor grossistavtale for matvarer hos GRESS Gruppen, som forhandler om innkjøp for en rekke norske hoteller og serveringssteder.

Avtalen har en anslått verdi på 3–4 milliarder kroner over fem år, skriver GRESS Gruppen i en pressemelding.

Fram til nå har innkjøpsselskapet kjøpt alle varene hos Norgesgruppen. Nå er det Rema 1000-selskapet som skal overta matvareanbudet.

– Reitan Handel var best på et sett med kvantitative og kvalitative elementer. De har overbevist oss om at de kan levere det fullsortimentet våre medlemmer skal ha til en riktig pris, sier administrerende direktør Tor Tennvassås i GRESS Gruppen.

Selskapet legger til at avtalen med Reitan Handel kan få betydning også for konkurranseforholdene på dagligvaremarkedet.