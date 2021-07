MC-fører hentet av luftambulanse etter ulykke i Verdal

NTB

En person er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en bil i Verdal tirsdag kveld.

Politiet opplyser at MC-føreren ble skadd da motorsykkelen veltet. Deretter skal motorsykkelen ha sklidd videre inn i bilen.

MC-føreren er hentet av luftambulanse og fraktet til sykehus. Ulykken skjedde i Gamle Skrovesvegen, som vil bli stengt en periode. Til NTB opplyser operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt at kriminalteknikere skal undersøke stedet, og at det er ventet at arbeidet vil ta noe tid.

Årsaken til at motorsykkelen veltet, er ikke kjent.

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken klokken 18.45.