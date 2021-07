Ingen coronapasienter på Ahus for første gang siden august i fjor

NTB

Tirsdag var det ingen covid-pasienter på Akershus universitetssykehus (Ahus) for første gang på nesten ett år.

Bare en dag tidligere gjennom pandemien har det vært null coronapasienter på sykehuset, hvor det siden mars 2019 totalt har vært innlagt 1.279 slike pasienter.

–­ Det er en svært gledelig utvikling etter en krevende tid. Samtidig vil vi fortsatt følge utviklingen og være klar hvis det skulle komme en ny pågang, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus i en pressemelding.

Ahus er det sykehuset i landet som har hatt den største belastningen i pandemien. Over 228 av de 1.279 pasientene har fått intensivbehandling, i tillegg til øvrige pasienter med behov for intensivbehandling. Alderen på de innlagte har variert fra under 18 til over 70 år.

Gjennomsnittlig liggetid for alle covid-19 pasienter på Ahus var 7,4 døgn, mens de 228 som har vært innlagt på intensivavdelingen har en liggetid på gjennomsnittlig 18 døgn.

Det var flest innlagt på Ahus 8. april 2020. Da fikk i alt 70 coronapasienter behandling på sykehuset.

Til sammen 1.214 pasienter med covid-19 er til nå utskrevet fra Ahus. I alt 65 pasienter som har vært innlagt med covid-19, har dødd på Akershus universitetssykehus i samme tidsperiode.