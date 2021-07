Klart for enda en tropenatt i nord

Både Nordland, Troms og Finnmark har alle ligget på topp, med gode temperaturer. Men nå er det snart stopp for sydenvarme og tropenetter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Det gjelder å nyte den siste tropenatten i nord. Temperaturene går nedover mot helgen, og vi får regnbyger fra sør til nord.

Tirsdagen blir nok den siste dagen med sydenvarme i nord denne perioden, og det kan bli over 30 grader flere steder. Både Nordland, Troms og Finnmark har alle ligget på topp, med gode temperaturer den siste tiden.

Natt til tirsdag ble det registrert tropenetter både i Finnmark, i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og mange steder kan det bli tropenatt også natt til onsdag. Det ble dessuten notert en ny varmerekord på 34,3 grader ved Banak i Porsanger kommune. Her var det både rekord for værstasjonen og rekord for fylket Troms og Finnmark.

– Det har vært mange bra temperaturer både i går og i dag. Og i morgen ser også relativt bra ut. Men videre ut fra torsdag og inn mot helgen så er det noe lavere temperaturer. De 30 gradene er nok over for denne omgangen, sier meteorolog Julie Solsvik Vågan i Meteorologisk institutt til NTB.

Pause fra varmen

Hele landet forberede seg på en pause fra det fine sommerværet.

– Men det legger heldigvis en demper på skogbrannfaren. Vi har skogbrannfarevarsel for både Trøndelag og nordover som vil bli dempet når regnbygene og regnet trekker nordover, sier hun.

Når det er så høye temperaturer og så lite nedbør så tørker det opp veldig fort.

For Sør-Norge blir det onsdag en del regnbyger og etter hvert mulighet for tordner. Regnbygene kommer også til Trøndelag. Etter hvert også til nord. Her kan det også komme torden.

– Når det først har satt i gang med regnbygene ut over i uken, vil vi få regn og regnbyger fra sør til nord. Selvfølgelig blir det litt opphold innimellom, men generelt er det regn og regnbyger som står på menyen for hele landet de neste dagene.

Koker

Meteorologisk institutt følger spesielt med på bygeværet framover og varsler.

– Bygene er utfordrende å varsle. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor det vil treffe, forteller Vågan. Hun viser til beskrivelsen av bygevær som bobling i en gryte.

– Man kan si at det vil boble på Vestlandet, men vi vet ikke nøyaktig hvor og når det vil boble eller hvor mye nedbør som vil komme.