En av tre bekymret for nye smittebølge

En av fire nordmenn er bekymret for en ny oppblussing av coronasmitte til høsten, ifølge en ny meningsmåling. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Deltasmitten sprer seg i Europa. En ny meningsmåling viser at en av tre nordmenn er bekymret for en ny oppblussing av coronaviruset i Norge til høsten.

En ny undersøkelse som Ipsos har gjort for Dagbladet viser at flere nordmenn er bekymret for en ny smittebølge til høsten.

I undersøkelsen svarer en av tre at de er ganske bekymret, 4 prosent er meget bekymret, men det store flertallet er ikke særlig bekymret. 6 prosent oppgir at de ikke er bekymret i det hele tatt og 56 prosent er lite bekymret.

Det kommer også fram at kvinner i større grad er bekymret enn menn.

Den siste tiden har deltavarianten av coronaviruset ført til at flere land i Asia, samt Australia, har måtte stenge ned igjen etter smitteoppblomstring.

Folkehelseinstituttet antar deltavarianten vil dominere smittebildet i løpet av sommeren.

De siste ukene derimot har smittetallet vært stabilt, og det har vært langt færre innleggelser og dødsfall enn tidligere i pandemien.