13 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Utsikt over Aker Brygge. Smittenivået i hovedstaden har falt den siste tiden. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Det siste døgnet er det registrert 13 nye koronasmittede i Oslo. Det er to færre enn dagen før, ifølge kommunens oversikt.

Tallet er ni lavere enn hva det var samme dag i forrige uke og 39 under hva det var samme dag for to uker siden.

Smittenivået er for øyeblikket høyest i bydel Nordstrand, med 84 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Så følger Ullern (64) og Frogner (57).

Lavest er smittenivået i bydelene Grorud (7), Alna (10) og Bjerke (12).

Siden mars i fjor er det registrert 37.521 smittede i Oslo. Flest smittede er det i alderen 20–29 år.