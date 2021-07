Tenåringsbrødre dømt for machete-ran i Oslo

NTB

To brødre på 16 og 17 år er dømt til fengsel blant annet for et ran med machete mot en mann på Montebello i Oslo. De to har vært gjengangere i rettssystemet.