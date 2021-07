NTB

Køen av nordmenn som ville over grensen på Svinesund, var mandag kveld så lang at mange ble sluppet inn uten kontroll. Også flyplassene advarer om lange køer.

– Det er perioder med stor trafikk, stort trykk og stor arbeidsmengde for mannskapene. Da blir det sånn flere opplever nå, hvor noen blir vinket gjennom, sier politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt til NRK.

I 20-tiden mandag strakte køen på Svinesund seg over flere kilometer, og det var over halvannen times ventetid. Det ekstreme trykket ved grensen henger trolig sammen med at det fra mandag av er mulig å dra til grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Det har vært så kaotisk at politiet har fått fullmakt til å sette i gang tiltak som skal gi en umiddelbar effekt, forteller operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt.

– Vi er opptatt av at situasjonen på grenseovergangen skal være forsvarlig, både med tanke på trengsel, smitterisiko og liv og helse for øvrig. Det er utfordrende å stå flere timer i kø uten tilgang på toalett, og kanskje mat og drikke, sier han.

Parkerte langs motorveien

På grensen ved Svinesund merket politifolkene høyst uvanlige tilstander allerede før de nye reglene trådte i kraft ved midnatt. Vanligvis passerer det én bil i minuttet på denne tida, men natt til mandag var det en halvtimes kø.

– Det var folk som ikke hadde fått med seg at de var på motorvei og parkerte bilene for å vente på at klokken skulle bli 24.00. Vi fikk ordentlig trafikkaos, sa objektleder Jørgen Utne ved grensekontrollen på Svinesund til Halden Arbeiderblad.

– Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige, velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av coronasertifikatet. Det er ikke tilfelle, sa stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en pressemelding mandag.

Også i Troms var det kaos på grensen til Finland, med flere kilometer lange køer fra kontrollstedet på Persskogen.

Kø på flyplassene

Også ved flyplassene gjorde nye reisemuligheter seg gjeldende mandag. Allerede klokka 6.30 var det lange innsjekkingskøer på Oslo lufthavn, ifølge Dagbladet.

From innsjekkingen på Oslo lufthavn mandag. Foto: Hanna Johre / NTB

Forsikringsselskapet Europeiske opplevde på sin side en solid økning i henvendelser fra reisende som skal til utlandet.

– Nå går det mye i køer og forsinkelser på flyplasser som gjør at kundene ikke rekker flyet sitt, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland.

Dette dekkes ikke av reiseforsikringen fordi det er godt varslet på forhånd at det kan være kø på flyplassene, ifølge Handeland.

Avinor anslår at det på det meste vil være 45.000 reisende til og fra Oslo lufthavn i juli. I juni var det på det meste 10.000 reisende på én dag.