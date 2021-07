Stort antall hardt skadde i trafikkulykker blir aldri rapportert

Dårlig kommunikasjon mellom helsetjenestene og politiet er årsaken til underrapporteringen.

Tall fra 2020 viser at 627 personer ble hardt skadd i trafikken i fjor. En rapport gjort for Trygg Trafikk anslår at det virkelige tallet trolig var opp mot 2000 personer.

Årsaken til underrapporteringen er dårlig kommunikasjon mellom helsetjenestene og politiet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil gjøre noe med underrapporteringen av trafikkulykker. Les mer Lukk

Dette vil samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gjøre noe med, og sier at tall fra legevakt og sykehus skal gi et mer konkret bilde.

Sykkel- og elsparkesykkelulykker oftest underrapportert

Bare 37 prosent av de som blir regnet som hardt skadd etter trafikkulykker, og som blir behandlet av helsetjenesten, finnes i den offisielle statistikken. Dette fordi statistikken baserer seg på politirapporterte ulykker.

Også skader på bilførere og passasjerer blir underrapportert, men det er særlig skader på trafikantgruppene syklist og elsparkesyklist som oftest år under radaren ifølge kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Skader man seg på sykkel eller elsparkesykkel havner man oftest på legevakten uten at politiet blir involvert, legger Steen til.

Ønsker flere tiltak

Arbeidet med å finne ut av underrapporteringen startet derimot opp før elsparkesykkelulykkene eskalerte.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er likevel bekymret over de mange elsparkesykkelulykkene som ikke blir registrert, og sier at utviklingen er en god grunn til at de virkelige tallene må frem.

Hareide varsel i den forbindelse flere tiltak.

– Vi har kommet med mange tiltak på elsparkesykkel, og vil nok også komme med flere tiltak. Vi jobber med å få ei promillegrense på plass, så dette er et område der det er nødvendig med flere tiltak, sier han til NRK.

Fra 1. juli i år ble det nemlig innført nye regler for elsparkesykler i Norge. Nå kan man for eksempel sette opp parkeringsskilt og skilt om innkjøringsforbud og fartsgrenser også for elsparkesykler. Syklistene kan få bot for å bryte reglene.