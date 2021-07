Dette må du tenke på hvis du skal reise til grønne land

I dag har flere europeiske land blitt grønne. De forskjellige landene opererer likevel med ulike innreisekrav for folk bosatt i Norge.

Grønne land betyr at man ikke trenger å gå i karantene etter ankomst til Norge. Men hvilke innreisekrav har de ulike landene for folk bosatt i Norge?

Fra og med i dag har regjeringen markert flere land på europakartet grønne. Dette fordi Norge nå har begynt å følge EUs terskel til innreisekarantene.

Dette er de grønne landene, områdene og øygruppene: Grønne land: Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike, Grønland og Island. Grønne øygrupper: De joniske øyer, Hellas

Kreta, Hellas

Nordlige egeiske øyer, Hellas

Korsika, Frankrike

Madeira, Portugal

Sardinia, Italia

Sicilia, Italia Følgende regioner i Sverige er grønne: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland. Følgende regioner i Danmark er grønne: Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Dette innebærer at man slipper å gå i karantene om man ankommer Norge fra et av de grønne landene eller områdene. Man må derimot fylle ut et innreiseregistreringsskjema og ta en antigen hurtigtest på grensen ved ankomst.

LES OGSÅ: Kø og trafikkaos etter at grensene til Europa åpnet for Norge

Er du derimot fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere dette med et gyldig norsk eller europeisk coronasertifikat, trenger du heller ikke dette.

Ulike innreisekrav

I likhet med Norge praktiserer også de ulike grønne landene egne innreisekrav. Derfor bør man sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet man skal reise til før avreise. For eksempel er det ulik praksis når det gjelder fremvisning av negativ coronatest for barn.

Sverige:

Er du bosatt i Norge og skal reise til Sverige trenger du verken å vise et coronasertifikat eller vise en negativ test ved innreise.



Danmark:

Er du bosatt i Norge og skal reise til Danmark kommer du inn med coronasertifikat hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Hvis ikke må du vise negativ coronatest gjennom coronasertifikatet ved ankomst. Testen må ha blitt tatt senest 72 timer før du ankommer Danmark.

Også barn fra 15 år og opp må vise til negativ coronatest ikke tatt senere enn 72 timer ved ankomst i sitt cornasertifikat. Dette selv om foreldrene er fullvaksinerte. Barn under 15 år trenger ikke å vise negativ test.

Island:

I likhet med Danmark kommer man også inn på Island hvis man er fullvaksinert eller har gått gjennom covid-19 og kan vise dette i et coronasertifikat.

Fullvaksinerte må derimot ha fått siste dose tidligst to uker før ankomst.

Barn under 18 år er unntatt fra innreisekravene hvis foreldrene er det.

Alle reisende til Island må derimot registrere seg på forhånd her.

Finland:

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene kommer også inn med coronasertifikat. Fullvaksinerte må derimot også ved innreise til Finland ha tatt siste dose tidligst 14 dager før ankomst.

Har du gjennomgått covid-19 og det er mer enn syv dager siden første dose, kommer du også inn i Finland.

Ikke-fullvaksinerte og barn født før 2005 må fremlegge negativ coronatest ved ankomst. Testen kan ikke være eldre enn 72 timer gammel.

Hvis man ikke fremviser dette må man gjennom en helsekontroll.

For reisende bosatt i grensekommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger, gjelder ikke disse innreisekravene.





LES OGSÅ: Flere kilometer lange køer fra Finland

Tyskland:

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19, kommer inn med coronasertifikatet.

Ikke-fullvaksinerte som reiser til Tyskland, må fremlegge en negativ coronatest tatt senest 72 timer før ankomst.

Personer som har oppholdt seg i et «risikoområde» de siste ti dagene før ankomst til Tyskland, må reiseregistrere seg før ankomst, teste seg før ankomst og deretter i karantene i ti dager. Agder og Rogaland er risikoområder.





LES OGSÅ: Tyskland vurderer bøter for dem som ikke møter opp til vaksinering

Nå kan man dra å se Brandenburg Gate i Berlin med et gyldig coronasertifikat eller fremvisning av negativ coronatest nyere enn 72 timer. Kommer du derimot fra Agder eller Rogaland er det litt mer koplisert. Les mer Lukk

Hellas:

Alle som skal reise til Hellas er nødt til å fylle ut et PLF-skjema. Det kan gjøres her.

Fullvaksinerte kan komme inn i landet, men det må ha gått minst to uker siden siste dose.

Personer som har gjennomgått covid-19 kan også komme inn i landet ved hjelp av coronasertifikatet.

Ikke-fullvaksinerte kan komme inn i landet ved å teste negativt senest 72 timer før ankomst. Dette gjelder også barn fra seks år.

Alle, selv med corornasertifikat, kan bli tatt ut til en tilfeldig helsekontroll. Nekter man får man ikke komme inn i landet.

Frankrike:

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19, kommer inn med coronasertifikatet.

Ikke-fullvaksinerte kan komme inn i landet ved å teste negativt senest 72 timer før ankomst. Dette gjelder også barn over 11 år.

Italia:

Fullvaksinerte personer kommer inn med coronasertifikat, men det må ha gått minst to uker siden siste vaksinedose ble satt før ankomst.

Også personer som har gjennomgått covid-19, kommer inn med coronasertifikatet.

Du kan komme inn med negativ coronatest tatt senest 48 timer før ankomst.

Kanalen i Venezia er igjen åpen for norske turister ved fremvisning av gyldig coronasertifikat eller negativ coronatest ikke eldre enn 72 timer gammel. Les mer Lukk





Kroatia: