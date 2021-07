Etterlatte får ikke hente ut DNA fra sædbank

Høyesterett har kommet til at det ikke er lov til å hente ut DNA fra sædceller basert på et «antatt» samtykke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

En familie ønsket å hente ut DNA fra Rikshospitalets sædbank for å jakte på en savnet slektning. Det har Høyesterett dømt at de ikke har lov til.

Høyesterett mener utlevering av DNA ikke kan baseres på et antatt samtykke, skriver Rett24.

Saken dreier seg om en mann som forsvant sporløst i begynnelsen av 2010, da han var 30 år gammel. Politiet antar han er død, men hvor kroppen befinner seg er ikke kjent.

Mannen var sæddonor ved reproduksjonsklinikken på Oslo universitetssykehus. Det finnes derfor en nedfrosset sædprøve. Familiens plan var å hente ut DNA herfra, og sammenligne det med DNA fra uidentifiserte omkomne i utlandet.

Loven åpner imidlertid ikke for å utlevere biologisk materiale uten samtykke, noe mannen av naturlige årsaker ikke kan gi. I lagmannsretten fant flertallet imidlertid fram til at man burde basere seg på et antatt samtykke.

Det er dette Høyesterett ikke er enig i. De mener lovhistorikken tyder på at man skal ha et uttrykkelig og informert samtykke, og at ordlyden i loven skal tolkes strengt.