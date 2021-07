Kø og trafikkaos etter at grensene til Europa åpnet for Norge

NTB

Lange køer på Oslo lufthavn og trafikkaos på grensen ved Svinesund etter at de nye reisereglene trådte i kraft mandag.

Allerede klokka 6.30 var det lange innsjekkingskøer på Oslo lufthavn, ifølge Dagbladet.

Kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor anslår køer mellom en halv og halvannen time. Stort sett er det kø på morgenen.

– Køene ser lenger ut enn de er fordi folk holder avstand, sier Ulverud til NTB.

Tross færre reisende på Oslo lufthavn enn før pandemien, er køene lengre.

Mens man tidligere kunne sjekke inn selv og levere fra seg bagasjen på bagdrop, må flere flyselskaper nå gjennomføre manuell kontroll for å sørge for at de reisende har alt på stell for å kunne slippe inn i landet de reiser til.

– Ha tålmodighet

En rekke land ble fra mandag grønne for nordmenn som følge av at Norge fra og med mandag tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Det åpner for reiser til en rekke flere land uten at man må gå i innreisekarantene når man kommer hjem igjen.

Det er imidlertid fortsatt regler om innreiseregistrering og testing på grensen for dem som kommer fra grønne land.

Ulverud anbefaler reisende om å forholde seg til informasjonen fra flyselskapet, ha tålmodighet og holde avstand.

Kø og manuell innsjekk gjelder når man reiser ut av landet, understreker Ulverud.

– De fleste reiser jo i Norge. De kan tenke at de skal ut og fly som normalt.

Tror på kraftig økning i reisende

Avinor har ikke ferske tall over reisende etter at flere land i Europa ble grønne for nordmenn, men de anslår at det på det meste i juli vil være 45.000 reisende til og fra Oslo lufthavn.

Det er en kraftig økning fra juni da det på det meste var 10.000 reisende på én dag.

Juli-anslaget er imidlertid langt unna det som var normalt før coronapandemien. Da var det over 100.000 reisende per dag denne måneden.

Kaos ved svenskegrensa

På grensen ved Svinesund merket politifolkene at de nye reglene trådte i kraft. Mens det vanligvis ved midnatt passerer én bil i minuttet, var det i natt en halvtimes kø.

– Det var folk som ikke hadde fått med seg at de var på motorvei og parkerte bilene for å vente på at klokken skulle bli 24.00. Vi fikk ordentlig trafikkaos, sa objektleder Jørgen Utne ved grensekontrollen på Svinesund til Halden Arbeiderblad.

Politiet understreker at også de med grønt coronasertifikat må passere grensekontroll.

– Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige, velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av coronasertifikatet. Det er ikke tilfelle. Politiet skal fortsatt foreta grensekontroll av indre Schengen-grense, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en pressemelding.

Venter storinnrykk av nordmenn

Turistrådet Vest-Sverige forventer storinnrykk av nordmenn på spontanferie til Sverige. De representerer reiselivsnæringen i Bohuslän, Göteborg, Dalsland og Västergötland.

I 2019 sto nordmenn for i alt 1,2 millioner gjestedøgn, eller rundt hver fjerde utenlandsturist, i regionen.

Administrerende direktør Fredrik Lindén forventer både økt grensehandel og en betydelig pågang av norske turister på ferie i juli og august.

– I år har de færreste hatt mulighet til å langtidsplanlegge sin ferie, og dermed regner vi med at årets ferieaktiviteter blir vesentlig mer spontane enn tidligere år. En biltur over grensen til Sverige krever ikke lange forberedelser, og er trolig den enkleste måten å komme på utenlandsferie i sommer, sier Lindén.