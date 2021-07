Store mørketall om skadde i trafikkulykker

NTB

Antall skadde i trafikkulykker er langt større enn det de offisielle tallene viser. Det kommer fram i en ny rapport utført for Trygg Trafikk.

I 2020 ble 627 personer skadd i trafikkulykker i Norge, ifølge de offisielle tallene. Det reelle tallet skal imidlertid være opp mot 2.000 personer, melder NRK.

Bare 37 prosent av dem som blir betegnet som alvorlig skadd etter trafikkulykker, og som blir behandlet i helsetjenesten, føres i den offisielle statistikken.

Tallene kommer fram i en ny rapport utarbeidet for Trygg Trafikk.

Hovedårsaken til den store forskjellen er dårlig kommunikasjon mellom helsetjenesten og politiet.

Underrapporteringen er særlig stor for enkelte trafikantgrupper, som syklister og elsparkesyklister, men også for bilførere og bilpassasjerer.

Nå varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) en endring slik at statistikken også skal omfatte informasjon fra legevakt og sykehus og ikke bare fra politiet.

– Bedre oversikt og kunnskap om de hardt skadde i veitrafikken er avgjørende i det videre arbeidet for nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Nå vil vi i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet sette i gang et prosjekt for innsamling av gode data fra ti utvalgte sykehus og sju kommunale legevakter for å få fram et mer fullstendig bilde over alvorlige skader i veitrafikken, sier Hareide.