Dagbladet: PST skal ha funnet nye bevis mot Bertheussen

Laila Anita Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett i januar i år. Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

NTB

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fortsatt etterforskningen mot trusseldømte Laila Anita Bertheussen og blant annet funnet nye overvåkingsopptak, ifølge Dagbladets kilder.

Politiet skal ha fått rekonstruert videoopptak som tidligere var slettet, skriver Dagbladet , som viser til anonyme kilder.

PST skal ha fortsatt etterforskningen mot Bertheussen etter at hun i januar i år ble dømt for angrep mot demokratiet og trusler mot sin egen samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ifølge avisa.

Saken er anket til Borgarting lagmannsrett, men 22. juni ble det kjent at retten ikke vil behandle skyldspørsmålet, men kun straffeutmålingen.

De nye bevisene skal ikke tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladets kilder. De vil imidlertid ikke ha noen betydning for ankesaken, da bevisene ikke ble oversendt Borgarting lagmannsrett før ankeutvalget behandlet saken.

PST vil ikke kommentere opplysningene.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier til Dagbladet at hans klient ikke er kjent med noe materiale fra PST som endrer hennes oppfatning av at dommen mot henne er uriktig. Han mener det er uheldig at Bertheussen ikke får tiltalen behandlet av lagmannsretten.

– Det er en FN-beskyttet menneskerettighet å få anket skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker, og da bør ikke Norge bryte dette med åpne øyne, sier Elden.