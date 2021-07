Snekkerarbeid under midnattssol i Harstad stanset av politiet

NTB

Politiet måtte natt til mandag rykke ut for å be en mann i Harstad slutte med snekkerarbeid. Også en våken okse har skapt bryderier.

Troms politidistrikt meldte om saken med snekring et kvarter etter midnatt.

– Politiet dro til stedet og snakket med mannen, som avsluttet jobbingen, melder operasjonssentralen.

Harstad har hatt midnattssol siden 22. mai, og fram til den perioden er over 21. juli kan det nok være vanskelig for noen hver å skille mellom dag og natt.

Det kunne se ut til å gjelde også for firbeinte, for noe senere på natta måtte politiet rykke ut til en melding om at en kvinne ble holdt våken av rauting utenfor soveromsvinduet. Dette ble først meldt å være ei ku, og innsatslederen klarte ikke å få den vekk fra stedet.

– Innsatsleder skjønte etter hvert at hans nemesis denne natten ikke var en ku, men en okse. Han fikk etter en stund bistand fra bonden som eier oksen, og ved lokking med kraftfôr ble oksen ivaretatt. «Kampen» endte 1-1, og begge virket fornøyd med det. Politiyrket er mangfoldig, skriver operasjonslederen.