Vannscooter knust i ulykke i Porsgrunn – mann til sykehus

NTB

En mann i midten av 20-årene ble søndag morgen fraktet til sykehus etter å ha krasjet med vannscooter ved havna på Herøya i Porsgrunn.

Vannscooteren ble knust i ulykken, som nødetatene fikk melding om klokken 6.20.

Politiet opplyste at de fryktet at mannen var alvorlig skadd, men det viste seg at han kun hadde lettere skader, skriver Porsgrunns Dagblad.

Politiet iverksatte raskt et søk da de ikke kunne utelukke at flere personer var innblandet i ulykken. Brannvesenet bidro i søket med dykkere, opplyser Telemarksavisa.

Etter noe tid valgte politiet å avslutte søket, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt.

– Det viste seg at det var flere vitner som hadde sett og filmet hendelsen. Etter å ha pratet med vitnene, fant vi ut at det kun var en person på vannscooteren, sier han til NTB.