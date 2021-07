Fosnes Hansen ber Forfatterforeningen trekke støtte til omstridt opprop

– Et av de mest grunnleggende problemene for den kunstneriske ytringsfriheten i dag er tendensen til å lukke bestemte rom og arenaer for dem som måtte ha synspunkter eller ståsteder som avviker fra de godtatt gode, som utløser ubehag eller som provoserer, skriver Erik Fosnes Hansen i et brev til Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Erik Fosnes Hansen ber om at Forfatterforeningen trekker støtten til et opprop i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen. Roy Jacobsen melder seg ut.

– Det er støtten til dette oppropet som fikk meg til å reagere. Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring, sier Roy Jacobsen til VG.

Det var i slutten av juni at Ytringsfrihetskommisjonen inviterte mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

Kommisjonsmedlem Begard Reza valgte å trekke seg i protest mot Sløseriombudsmannens deltakelse på møtet. I tillegg var forbundet Norske Dansekunstnere kritisk til Sløseriombudsmannens deltakelse og skrev et innspillsbrev med bekymring om kommisjonens arbeid til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

15 kunstnerorganisasjoner, inkludert Den norske Forfatterforening, har støttet oppropet, noe Roy Jacobsen nå tar avstand fra.

Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring, sier Rly Jacobsen. Les mer Lukk

Retten til å oppleve ubehag

Forfatterkollega Erik Fosnes Hansen sendte søndag et brev til Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik der han ber foreningen om å trekke støtten til oppropet.

– Jeg tar avstand fra at min kunstnerorganisasjon har skrevet under, også på mine vegne, åpenbart uten å ha tenkt nøyere gjennom de prinsipielle implikasjonene og uten på noen måte å ha forankret dette blant medlemsmassen. Reaksjonene har da heller ikke latt vente på seg. Det er derfor ønskelig at Den norske Forfatterforening umiddelbart trekker tilbake sin støtte til oppropet, skriver Fosnes Hansen i brevet som han har lagt ut på sin Facebook-side.

I brevet peker han på alles rett til å oppleve ubehag og dyp uenighet, til å bli krenket og harselert med.

– Et av de mest grunnleggende problemene for den kunstneriske ytringsfriheten i dag er tendensen til å lukke bestemte rom og arenaer for dem som måtte ha synspunkter eller ståsteder som avviker fra de godtatt gode, som utløser ubehag eller som provoserer, skriver Fosnes Hansen.

Sensurforsøk

Han kaller det en trussel mot meningsmangfoldet når kunstnere på grunn av sine ytringer blir nektet utstilt, forestillinger boikottes, bøker plukkes ut av bibliotekhyllene, forfattere mister forleggere og motstemmer skal utelukkes fra det gode selskap.

– Det kommer fort til å ligne på moralisme og intoleranse. Scenenekt er et uformalisert og begrenset, men utvilsomt høyst virksomt sensurforsøk, og er det motsatte av å beskytte ytringsfriheten.