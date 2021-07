To kvinner døde på fjelltopp i Hareid – truffet av lynet

To kvinner er bekreftet omkommet og en tredje er hardt skadd etter lynnedslag på toppen av fjellet Melshornet i Hareid søndag ettermiddag. Den siste ble hentet ut av redningshelikopteret.

NTB

To kvinner døde og en tredje kvinne er hardt skadd etter lynnedslag på toppen av fjellet Melshornet i Hareid søndag ettermiddag.

– To personer er omkommet etter lynnedslag på fjellet. En tredje person er hardt skadd og er fraktet til Ålesund sykehus. Pårørende er orientert og blir ivaretatt, skrev Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter rett før klokken 19.

Da hadde det gått to timer siden lynet slo ned på toppen av Melshornet i Hareid like utenfor Ålesund. Det var et turfølge på tre kvinner som ble truffet av lynet.

– Vi fikk melding like etter klokken 17 om dette, det var et voldsomt uvær med mye lyn og torden. Vi scramblet det vi hadde av redningsressurser, og det ble til slutt luftambulansen som klarte å ta seg opp mellom noe lyn og torden og hentet ut den som var skadd sammen med en av dem som var omkommet. Den siste er nå hentet ut av redningshelikopteret, fortalte operasjonsleder Borge Amdam til NRK.

En av kvinnene varslet

Kvinnen som varslet politiet, sa at hun fryktet at de hun var sammen med, hadde omkommet. Hun blir nå behandlet for skadene på Ålesund sykehus, fortalte Amdam på en pressekonferanse på Ålesund politistasjon klokken 20.

Han vil ikke uttale seg om relasjonen mellom kvinnene av hensyn til pårørende. De tre kvinnene befant seg ifølge Amdam så å si på toppen av fjellet da lynet slo ned.

Amdam forteller at det har vært flere redningsaksjoner i det voldsomme uværet med lyn- og tordenvær søndag, men bortsett fra den tragiske ulykken på Melshornet, ble alle avsluttet uten at noen ble skadd.

– Nå har vi fått avsluttet den på Sukkertoppen i Ålesund, vi har fått ned den som var der, så nå er det ingen redningsaksjoner som pågår, sier han.

– Dypt tragisk

Ulykken på Melshornet førte til at Hareid kommune etablerte kommunens kriseteam.

– Dette er en dypt tragisk situasjon. Kriseteamet er etablert, og vi sitter i møte nå og planlegger hvordan vi skal følge dette opp på best mulig måte, sa ordfører Bernt Brandal til Sunnmørsposten kort tid etter at hendelsen ble kjent.

Politiet i Møre og Romsdal ba tidligere søndag ettermiddag alle som er på tur i fjellene i fylket, om å komme seg i sikkerhet før det varslede lyn- og tordenværet ville slå inn over fylket.

– Alle som er på fjelltur i fylket, bes komme seg ned og i trygghet. Flere meldinger om nødstilte folk på fjellet. Kraftig tordenvær og regn kommer, skrev politiet på Twitter klokken 17.30.

Det har vært redningsaksjoner både i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, opplyser Hovedredningssentralen.

– Det siste døgnet har vi hatt 24 aksjoner. Det har vært veldig mye i dag, og vi har nok med å håndtere alle oppdragene, sier redningsinspektør Ståle Jamtli til NRK.

13.000 lynnedslag

Meteorologisk institutt hadde sendt ut gult farevarsel om mye lyn og torden i forbindelse med regnbyger i både Vestland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag søndag ettermiddag og kveld.

I timen mellom klokken 14 og 15 søndag ettermiddag slo lynet ned over 3.000 ganger i Sør-Norge, melder NRK. På seks timer ble det registrert over 13.000, viser Meteorologisk institutts lynradar.

– Det er ganske uvanlig at det er et så intenst vær med torden og lyn her på Sunnmøre. Dette ble veldig tragisk. Vi er ikke vant til å håndtere så intense forhold, sier Amdam.

Selv om uværet var varslet, kom uværet veldig raskt, noe som ikke er uvanlig på Vestlandet.

Panoramautsikt

Melshornet har en høyde over havet på 668 meter og beskrives som mange andre topper i Møre og Romsdal, som et fjell med en flott panoramautsikt.

Mot vest ses Ulstein og øyene i Herøy, i nord Breisundet og Nordøyene, mens Storfjorden mot Ørskog ses mot øst og Vartdalsfjella og Sunnmørsalpene mot sør.