Ekstremvarme skaper utfordringer for kandidater til Forsvaret

Flere håpefulle kandidater kjemper i disse dager om en plass på bachelorutdanning og årsstudium på Forsvarets høgskole på Akershus festning. Her fra årets opptak og seleksjon på Sessvollmoen.

NTB

Juni måned var den femte varmeste på 121 år. Det kjenner kandidatene på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på kroppen når de kjemper om skoleplass til høsten.

Under den stekende solen på Sessvollmoen utenfor Gardermoen prøver håpefulle kandidater å vise at de fortjener en av de få plassene på utdanning i Forsvaret til høsten.

Men ekstremvarmen på Østlandet den siste tiden, kombinert med høyt tempo og utfordrende styrke- og utholdenhetstester, har gjort prøvene spesielt tøffe.

– Det viktigste er sikkerheten til kandidatene våre. De skal få mulighet til å vise hva som bor i dem, i kontrollerte former, selv om varmen kan by på utfordringer, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon (FOS).

Derfor har ledelsen i Forsvaret måttet iverksette en rekke tiltak når gradestokken viser mer enn 25 grader. Da får blant annet kandidatene tilpasset aktivitet ute i øvingsfeltet, uniformsjakken byttes ut med T-skjorte, og det er økt fokus på inntak av vann, sportsdrikk og salter.

Forsvarets helsepersonell er også til stede på hele opptaket.

– Sanitetssoldater ute i øvingsfeltet er vår forlengede arm som observerer og melder tilbake til oss på sykestuen, og ber om råd underveis. Utrykningsbilen vår står klar døgnet rundt om de trenger assistanse, forteller lege Lars Erik Haagenstad.

De rundt 1.000 kandidatene kjemper om rundt 300 plasser på bachelorutdanning og årsstudium på Forsvarets høgskole på Akershus festning, samt andre avdelinger.