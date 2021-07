Omtrent 90 prosent besto Forsvarets fysiske krav

NTB

Nærmere 1.000 kandidater kjemper om rundt 300 skoleplasser på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Rundt 90 prosent besto styrke- og utholdenhetstestene.

– Vi har mange gode søkere til Forsvaret, og mitt inntrykk er at de blir flinkere og bedre forberedt for hvert år som går, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for opptaket.

I år kjemper 1.000 kandidater om rundt 300 skoleplasser hos Forsvaret. Blant de fysiske kravene er det et 3.000-meterløp og styrketester.

I år ble løpetesten bestått av 85 prosent av kandidatene, mens 88 prosent klarte styrketestene.

Opptaket, som i disse dager foregår på Sessvollmoen, gjennomføres for bachelorutdanning og årsstudium ved Forsvarets høgskole og flere andre avdelinger.