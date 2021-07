Likestillingsminister Abid Raja om ekteskapet: – Jeg forsøkte å kontrollere henne

Abid Raja (V) forteller åpent om en tid i livet hvor han selv opplevde å bli kontrollert av andre, og innrømmer å ha vært kontrollerende overfor sin kone Nadia.

«Som likestillingsminister er det flaut å åpent fortelle at jeg på ingen måte har vært for full likestilling store deler av livet mitt, ei heller overfor kona mi Nadia, og jeg har forsøkt å kontrollere henne slik mange menn gjør», skriver Raja i et innlegg på Facebook.

Innlegget er publisert i sammenheng med den kommende boken hans, som havner i hyllene i august.

«Fanget av skyld og skam»

Videre skriver likestillingsministeren om hvordan han selv i ung alder opplevde å være under andres kontroll.

«Jeg har ikke engang selv levd et fritt liv for det meste av mitt liv. Jeg har vært fanget av skyld og skam, og familien og den religiøse kulturen har satt sterke begrensninger på min levemåte.»

Ifølge Raja var det hans kulturelle bakgrunn som førte til det han beskriver som maktforskjell i ekteskapet. Raja vokste opp i en muslimsk familie fra bygda i Pakistan, og forteller overfor VG at det var naturlig for ham at menn bestemte.

– Når du vokser opp i et hjem med sånne holdninger, blir de holdningene etter hvert internalisert. Både ukulturen og de utdaterte tradisjonene blir en del av deg, forteller Raja til avisen.

Ifølge Raja krevde Ansar at holdningene endret seg.

– Jeg forventet at hun spurte meg om lov

Da han giftet seg med Nadia Ansar i 2001, var holdningene fortsatt en del av ham.

– I starten av ekteskapet vårt spurte for eksempel Nadia meg om lov hvis hun skulle reise på en konferanse eller jobbsamling utombys. Jeg forventet av henne at hun spurte og hun tok det for gitt at hun skulle spørre, forteller Raja til VG.

Ifølge Raja var det kona og hans egen utdanning som bidro til at holdningene endret seg. Til høsten kommer Raja med en selvbiografi han har skrevet i all hemmelighet.

«Denne boken er både en oppveksthistorie, en historie om klassereise, en reise fra en kommunal bolig og som barnevernsbarn - til å bli Norges kultur- og likestillingsminister. Dette er min frigjøringshistorie. Og jeg håper boken vil inspirere andre.» skriver Raja på Facebook.