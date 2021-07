Norske studenter i utlandet får ny leder

NTB

Sebastian Hytten er valgt til ny president og øverste politiske talsperson i samskipnaden for norske studenter i utlandet, Ansa.

– Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg vervet og takker for tilliten jeg har blitt vist av generalforsamlingen. Dette er en oppgave jeg ikke tar lett på, sier Hytten i en uttalelse.

Hytten ble søndag valgt til president for det neste året og sier han gleder seg til å jobbe med Ansas vedtatte politiske plattform og handlingsplan. Selv studerer han ved Universidad Europea Madrid i Spanias hovedstad.

– Vi legger et meget spesielt år bak oss og ser fremover til en verden og et samfunn som skal åpne igjen. Det er klart at vi fremdeles vil ha noen utfordringer i det kommende året når det kommer til internasjonal mobilitet, noe som har preget livet til oss som studerer i utlandet, enormt, sier han.