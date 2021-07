Venstre advarer mot å fjerne elbil-fordeler

Å fjerne fordelene for elbiler er å gamble med målet om å nå målet om at det bare skal selges biler uten utslipp i 2025, mener Venstres Ola Elvestuen.

Venstre advarer mot å fjerne fordelene for elbilene og mener dette vil være å gamble med målet om at det bare skal selges biler uten utslipp i 2025.

Denne uken ble det kjent at nær 20 prosent av den norske bilparken er ladbare, og at tallet ser ut til å øke måned for måned. Men tall Teknisk Ukeblad (TU) hentet inn i mars, viser at det er et stort skille mellom noen få kommuner med kraftig vekst i elbilandelen, og resten av landet.

I 139 av 356 kommuner i fjor var elbilandelen tilnærmet den samme som tidligere, det vil si innenfor en vekst eller nedgang på 1 prosentpoeng.

Dersom fordelene for elbilene fjernes, gambler man med målet om at det bare skal selges biler uten utslipp i 2025, mener Ola Elvestuen (V).

– Byområdene har tatt elbilbølgen, ikke distriktene. Regioner og distrikt som ikke har tatt del i elbil-løftet, trenger at fordelene beholdes lengst mulig. Alt annet vil være å gamble med målet om bare nullutslippsbiler i 2025, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Merker knapt økningen

Ved nyttår var det 67 kommuner hvor elbilbestanden lå under 2 prosent, ifølge tallene TU hentet inn.

– I halve landet merkes knapt økningen i elbilandelen. Å stramme inn på elbilfordelene er en oppskrift på å hindre folks muligheter til å ta del i det grønne skiftet på veien, sier Elvestuen.

Han viser til SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som alle vil innføre merverdiavgift på elbiler med et fradrag på 600.000 kroner.

– Enhver endring i elbilfordelene vil gjøre det vanskeligere å nå målet om utelukkende salg av nullutslippsbiler i 2025, sier Elvestuen.

Forsvarer skattleggingen

– Dette handler om hvor lenge staten skal subsidiere store og kostbare elbiler. Det har nå kommet svært mange elbiler i segmentet under 600.000 kroner, sa Svein Roald Hansen, avgiftspolitisk talsperson i Ap, til E24 i mai.

Da sa Ap-politikeren at han ikke var bekymret for at elbil-momsen vil true Norges mål om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie fra 2025.

– Vi må huske på at da elbilfordelene i sin tid ble introdusert, skulle de i utgangspunktet vare til det var 50.000 elbiler solgt. Nå er halvparten av alle solgte biler elbiler, sa Hansen.