SAS gjenåpner New York-rute

NTB

Flyselskapet SAS gjenåpner direkteruten til New York for første gang etter coronapandemiens utbrudd.

– Den er av stor betydning for dem som ikke har sett sin familie og sine venner på lang tid, nå som det kommer nye lettelser for reise mellom våre to kontinenter, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS.

Ruten Oslo – New York blir oppgradert med SAS-flåtens største og nyeste fly, Airbus A350, noe som gir ekstra god plass for eksport av sjømat til USA.

Ikke siden 13. mars 2020 har SAS fløyet direkte fra Oslo til New York. Fra 3. juli flys det to ukentlige rundturer, med avgang fra Oslo onsdag og lørdag og retur torsdag og søndag.

SAS fortsetter å fly til Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco og Washington fra København.