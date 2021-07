Smekkfullt på Oslos nye «sydenstrand»

NTB

Strålende sol og varme i hovedstaden fikk mange til å ta turen innom den nye Operastranda ved operahuset i Bjørvika lørdag.

Oslo fikk endelig sin egen bystrand i Bjørvika – Operastranda – fredag. Lørdag var den smekkfull av varme osloborgere.

Åpningen fredag ble markert med musikk, taler og bading.

– Er det noe vi virkelig trenger nå, så er det møteplasser og steder å være sammen på, med muligheter for å bade og kose seg i sommermånedene, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

Det fikk hun. Lørdag badet den 100 meter lange sandstranda i folk.

Bjørvika Utvikling, Hav Eiendom og Oslo S Utvikling står bak friområdet ved Operaen.

Utviklerne har gjort sitt for å skape et inkluderende samlingssted for både store og små. Åpningen startet fredag og skjer over to dager, i samarbeid med Bjørvikaforeningen.