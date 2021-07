Gutt (9) råkjørte med vannscooter på Mjøsa

NTB

Politiet rykket ut etter flere meldinger om to vannscootere som råkjørte på Mjøsa. Den ene føreren var en ni år gammel gutt.

– Vi sendte politibåt ut og fikk stoppet den ene av disse vannscooterne. Føreren var ni år, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til VG.

Operasjonslederen forteller at gutten er for ung til å kjøre vannscooteren alene, og at dette blir nok en sak for far.

– Vi fikk kontakt med faren. Det er han som er ansvarlig her, sier von Obstfelder.

Politiet har opprettet sak på hendelsen. Operasjonslederen understreker at gutten er under kriminell lavalder.