Køkaos i Oslo: Revurder dagens bademuligheter

Lørdag ettermiddag hadde mange valgt å sette seg i bilen på en av årets varmeste dager. På E18 var det kø ut av Oslo, her ved Bellevue-dumpa på Billingstad.

NTB

Solen skinner flere steder i landet. På Rådhuskaia i Oslo står mange hundre personer i kø for å ta ferge ut til øyene i Oslofjorden.

Pressevakt Sofie Bruun i Ruter ber folk om å revurdere lørdagens bademuligheter

– Det finnes så mange andre gode badeplasser på fastlandet, sier hun til VG.

Bruun sier at fergenes kapasitet allerede er redusert grunnet smittevern. Fergene går mellom rådhusbryggene og øyene fram til klokken 21.45 lørdag kveld.

Ingen ekstraferger

Bruun forteller at siste ferge hjemover går klokken 21.45 og presiserer at det er viktig at folk får med seg dette.

– Vi kommer ikke til å sette inn noen ekstra ferger, og vi kjører heller ingen ut til øyene etter klokken 21.15, sier hun og legger til:

– Vi kjører så alle kommer seg hjem igjen, men ikke til langt utpå natt.

Tidligere denne uken ble hjemmekontorpåbudet og skjenkestopp ved midnatt i Oslo opphevet. I den forbindelse kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med en klar anbefaling om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

Stillestående på E18

Det er ikke bare på Rådhuskaia at folk står i lang kø denne lørdagen. På E18 har det også oppstått lang kø ut av Oslo. Ved Bellevue-dumpa på Billingstad var køen flere hundre meter lang.

Trafikkoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen øst sier at de ikke vet hvordan køen har oppstått.

– Vi har også registrert at det er en voldsom kø, folk er nok på vei til ferie. Vi har i hvert fall ikke fått beskjed om at det har oppstått en større hendelse, forteller hun til NTB.