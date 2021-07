Erna Solberg tar et oppgjør med MDG

Statsminister Erna Solberg (H) tar et politisk oppgjør med MDG. Foto: Hanna Johre / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) tar et politisk kraftoppgjør med Miljøpartiet De Grønne. Årsaken er at hun mener partiet utfordrer samholdet mellom by og land.