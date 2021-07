Drammen: Pårørende tok seg inn på coronastengt sykehjem

NTB

En sykepleier måtte true med å ringe politiet etter at besøkende tok seg inn på et coronastengt sykehjem i Drammen da smittetallene var på sitt høyeste.

Mens coronaviruset herjet på sitt verste i Drammen, og smittetallene var på sitt høyeste, ble det nedlagt besøksforbud ved sykehjemmene. Ved ett sykehjem kom likevel pårørende til en av beboerne på uanmeldt besøk, viser dokumenter Drammens Tidende har fått tilgang til.

Den besøkende ignorerte opplysningene som ble gitt i resepsjonen om at det var ilagt besøksforbud. I stedet skjøv den pårørende sperringene i gangen til side og løp inn på rommet til familiemedlemmet som bodde på sykehjemmet, skriver Drammens Tidende.

En sykepleier fulgte etter inn på beboerens rom og informerte om at den pårørende ikke hadde tillatelse til å være der. Først da sykepleieren sa at hun ville tilkalle politiet dersom besøksforbudet ikke ble overholdt, forlot den pårørende sykehjemmet.

– Det er vanskelig å kommentere en enkelt hendelse, men det er klart at denne pandemien har vært krevende for pårørende, det har vært sårt for mange med så strenge restriksjoner, sier Hege Torgersen Rokke, som er kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen.

En oversikt over smittesituasjonen i Drammen laget av VG viser at 34 beboere på sykehjem i Drammen er døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset, ifølge Drammens Tidende.