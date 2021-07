Snart klart for byggestart for terrorutstilling i Bærum

NTB

I snart to år har Stiftelsen 10. august jobbet for å få på plass en utstilling om terrorangrepet som rammet Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum 10. august 2019.

Styremedlem i stiftelsen, Atta Mohammed, sier til Budstikka lørdag at han tror det blir byggestart på bygget som skal romme utstillingen, til høsten.

– Vi er på god vei til å finansiere bygg og oppstart av senteret og har fått penger til det fra staten, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, til sammen 6,7 millioner kroner, forteller Atta Mohammed.

Bygningen vil inneholde en utstilling som fokuserer på angrepet i moskeen og drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). I tillegg vil den delen av moskeen der angrepet skjedde, også være en del av utstillingen. Åpningen av det nye bygget blir etter planen 10. august 2022.

22. juli-senteret er en av stiftelsens støttespillere og skal være med og bygge utstillingen.

– Det er et mål for arbeidet vårt at 10. august skal bli en del av den kollektive bevisstheten til nordmenn. Det har blitt beskrevet som et mislykket terrorangrep, og det vet jeg har opplevdes litt sårt. For angrepet lyktes i å spre frykt, og det var også et drap i forkant av angrepet, sier formidlingsansvarlig Anne Talsnes ved 22. juli-senteret.

Philip Manshaus drepte sin 17 år gamle stesøster før han angrep Al-Noor islamic Centre i Bærum. Der ble han overmannet. Den nå 23 år gamle mannen ble i juni i fjor dømt til 21 års forvaring for ugjerningene.