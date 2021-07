Ap frykter sykehusforsinkelser i Oslo om Sp får viljen sin om Ullevål

NTB

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum håper å få Ap til å snu om nedleggelsen av Ullevål, men Ap vil ikke være med på noe som kan forsinke sykehusutbyggingen.

– Arbeiderpartiet prioriterer sykehus på både Aker og Gaustad i Oslo, og mener det er viktig å komme i gang med nybygg for å sikre lokalsykehustilbudet til Oslos befolkning i moderne bygg, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) i en epost til Dagsavisen via sin rådgiver.

– Med Senterpartiets politikk risikerer vi å forsinke utviklingen av Oslo-sykehusene ytterligere. Aker sykehus er en viktig prioritet for oss, og vi vil ikke være med på noe som setter fremdriften i fare, fortsetter hun.

Helse sør-øst har planer om å bygge nytt storsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, og det betyr at Ullevål sykehus etter planen skal rives og tomten selges, noe som har møtt sterk motstand.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa mandag til Dagsavisen at han vil løfte fram saken i regjeringsforhandlinger med Ap, dersom det blir aktuelt.

– Vi ser hvordan det har begynt å bevege Arbeiderpartiet, fordi Oslo Arbeiderparti har jo endret standpunkt, så vi har god tro på både argumentene våre og at det skal være mulig å få snudd, sa han.

Han understreket at han ikke ville stille noe ultimatum, men oppfordret folk til å stemme på Senterpartiet for å sørge for at Ullevål sykehus ikke blir revet.

Dagsavisen skriver at Moflag ikke har svart på Dagsavisens spørsmål om saken vil være viktig for Ap i eventuelle regjeringsforhandlinger, eller om en stemme på Ap er en stemme for å legge ned Ullevål.