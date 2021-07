Svarene om videre gjenåpning kommer mandag

NTB

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil mandag fortelle om de neste stegene i gjenåpningen av Norge.

Pressekonferansen begynner klokka 12.30. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Torsdag varslet Høie en mulig utsettelse av trinn fire i gjenåpningsplanen som følge av deltavarianten. Han har fått støtte fra Guldvog.

Regjeringen har sagt at det skal gå minst tre uker mellom hvert trinn i gjenåpningsplanen. Trinn tre ble iverksatt 20. juni og innebar blant annet opphevelse av den nasjonale skjenkestoppen og at breddeidretten ble åpnet opp for voksne over 20 år.

Trinn fire innebærer at en god del coronarestriksjoner lettes. Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner.